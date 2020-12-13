В Якутии открыли новый комплекс для якутской породы коров ФОТО: пресс-служба правительства республики Саха (Якутия)

В Якутии открыли новый комплекс для якутской породы коров. Он будет находиться в Нюрбинском районе. К слову, это третье по счету хозяйство, открытое в 2020 году. Такие хозяйства уже работают в селе Таастах Намского района (на 150 голов) и селе Сюльдюкар Мирнинского района (на 200 голов).

Со слов бригадира Нюрбинского филиала предприятия «Якутский скот» Андрея Игнатьева, новый коровник позволит содержать с соблюдением правил 100 голов скота. В нем предусмотрели подсобное помещение для отдыха работников.

Отметим также, что строительство животноводческих комплексов для якутской породы планируют в Горном, Верхневилюйском и Амгинском улусах. В целом на сегодняшний день разведением якутского скота занимаются в 20 наслегах 14-ти районов республики и в Якутске. К 2024 году поголовье якутского скота собираются довести до трех тысяч голов