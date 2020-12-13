Экс-работник магазина в Красноярском крае крал смартфоны и сдавал их в ломбарды Фото: Иван ВИСЛОВ

Экс-работник магазина в Красноярском крае крал телефоны и сдавал их в ломбарды. Такой версии придерживается официальное следствие. По предварительной информации, инцидент случился в Бородино. В полицию обратился представитель одного из городских салонов сотовой связи. Он рассказал, что во время проверки выявили недостачу в виде 18 смартфонов, общая сумма ущерба – 200 тысяч рублей.

- Полицейские провели расследование и выяснили, что преступление совершено одним из бывших сотрудников магазина. В полиции молодой человек признался, как в течение нескольких месяцев работы выносил из магазина сотовые телефоны. Технику он сдавал в ломбарды Красноярска, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

В отношении экс-работника возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Присвоение». Максимально возможное наказание в этом случае – это лишение свободы на срок до двух лет.