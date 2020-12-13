Авиарейс из Норильска в Абакан задержали на два дня Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Авиарейс из Норильска в Абакан задержали на два дня. Причина тому метель, начавшаяся в Норильске. Согласно информации, предоставленной в аэропорту Абакана, боинг авиакомпании «NordStar» по расписанию должен был прилететь из Норильска в Абакан 12 декабря в 10:40. Из-за непогоды, видимость практически отсутствует, что создает угрозу жизни как пассажиров, так и членов экипажа. Поэтому перенос вылета – это вынужденная мера. Прибытие самолета из Норильска задерживается на двое суток еще и по другой причине – в воскресенье по регламенту аэропорт в Норильске не работает.

Согласно предоставленным данным, авиарейс задержали до 14 декабря, прилет в Хакасию запланирован на 9:50. Отметим также, что на два дня задерживается и рейс из Абакана в Норильск. Из столицы Хакасии воздушное судно вылетит 14 декабря в 10:45. Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.