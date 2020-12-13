Температура воздуха в Красноярском крае опустится до -30 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным синоптиков, сегодня, 13 декабря 2020 года, температура воздуха в Красноярском крае ночью опустится до -30 градусов. Похолодание ожидается в Туруханском районе, на севере и востоке центральных районов региона. На севере края столбик термометра будет в пределах -35 -40 градусов. Автолюбителей предупреждают, на дорогах центральных и южных районов края сохранится гололедица. Пожалуйста, будьте осторожны, по возможности отложите поездки.

Согласно информации гидрометцентра, сегодня 13 декабря на юге Таймырского района прогнозируют очень сильный южный ветер, порывы 23-28 м/с, местами сильный снег, метель. Кроме того, 13-14 декабря в горных районах Красноярского края, республик Хакасия и Тыва лавиноопасно.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, местным жителям настоятельно рекомендуют соблюдать меры личной безопасности – по возможности не покидать квартиры, а оказавшись на улице, не стоять под балконами, деревьями, рекламными щитами и другими металлическими конструкциями.