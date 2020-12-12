Объявлен поиск пропавшего в Красноярске 24-летнего мужчины: уехал на машине с неустановленными лицами

Объявлен поиск пропавшего в Красноярске 24-летнего мужчины. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

В Красноярске объявлен поиск 24-летнего Александра Тандашвили. Предварительно известно, что молодой человек 9 декабря вышел из дома (живет в Покровке, на улице Чернышевского, 110). Предположительно сел в машину и уехал с неустановленными лицами в неизвестном направлении. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы Александра: невысокий, рост 174 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в серую дубленку из искусственного материала серые джинсы. На ногах демисезонные коричневые ботинки. При нем был серый рюкзак, синий чемодан на красных колесах, документы и телефон.

Волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» обращаются ко всем, кто может знать что-либо об Александре. Информацию можно сообщить по телефонам:

- (391) 227-19-95 – полиция Красноярска

- 8-950-99-66-066 – волонтеры ( круглосуточно).