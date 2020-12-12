Житель Лесосибирска лишился «Хаммера» из-за долгов по налогам Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Лесосибирска лишился дорогой иномарки из-за долгов по налогам. У него есть фирма, которая специализируется на ремонтных работах. В аренду у городской администрации он взял недвижимость. Однако перестал платить налоги и через некоторое время у него скопилась достаточно крупная сумма: вместе с долгами по аренде – 1 миллион 187 тысяч рублей.

Уведомления с просьбой рассчитаться добровольно предприниматель игнорировал. И вскоре налоговики обратились в суд, а вместе с ними и мэрия. Но даже решение суда не заставило мужчину перечислить деньги в бюджет. И тогда за дело взялись судебные приставы.

- В рамках исполнительного производства сотрудник лесосибирского отделения судебных приставов установил в собственности должника автомобиль Hummer H2. Транспортное средство было арестовано и передано взыскателям в счет частичного погашения задолженности, - рассказали в пресс-службе ведомства. Но даже иномарки оказалось мало – счета должника по-прежнему арестованы.