В Хакасии потерявшего маску ребенка не пустили в автобус Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии потерявшего маску ребенка не пустили в автобус. Произошло это на днях в Саяногорске. 11-летний школьник потерял медицинскую маску – где, как и при каких обстоятельствах, он вероятно и сам не знал. Но когда пришел на остановку и при виде автобуса полез за ней, не нашел. В автобус его не пустили – потому что есть правила, режим безопасности и так далее.

Второго автобуса мальчишка дожидался целый час, на ветру и чувствительном морозце. Но и на этот раз его не пустили в салон. Уйти пешком он не мог – ему нужно было в поселок Майну, а это 12 километров. И спасибо незнакомой женщине, которая выручила ребенка.

Эта история из соцсетей попала в систему мониторинга Центра управления регионом. Минтранс республики потребовал объяснения у перевозчика: почему оставили на улице школьника? Да, по факту это нарушение масочного режима. Но в данном случае это не просто пассажир-нарушитель, это – ребенок. И такое отношение недопустимо, тем более зимой. Это еще больший риск, чем коронавирус. Перевозчику рекомендовали обеспечить салоны одноразовыми масками, чтобы впредь подобное не повторялось.