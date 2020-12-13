Жителям Хакасии рекомендуют отказаться от участия в массовых мероприятиях Фото: Мария ЛЕНЦ

В субботу, 12 декабря, прошло очередное заседание регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. По последним данным, ситуация с распространением COVID-19 в республике остается непростой. В течение нескольких недель отмечают прирост заболеваемости порядка 180 случаев в сутки. Однако несколько дней подряд число выздоровевших превышает количество заболевших.

- Приближаются новогодние праздники. Очень важно поберечь себя и своих близких, отказаться от массовых мероприятий в такой сложной обстановке. Самый лучший вариант – встретить Новый год в кругу семьи, - отметила Татьяна Курбатова, заместитель главы Хакасии.

По данным на вечер 12 декабря, в республике 245 пациентов выписались после лечения COVID-19. Общее число выздоровевших в регионе составляет 10 тысяч 930 человек. Количество новых выявленных заражений за сутки - 178. С начала пандемии в целом зафиксировали 14 231 случаев заражения.