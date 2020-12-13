В новом нацпарке Якутии будет находиться крупнейшая в мире наледь ФОТО: правительство Республики Саха (Якутия)

В Якутии собираются создать национальный парк «Момский». Работа в этой направлении уже идет. Присвоение территории статуса особо охраняемой позволит сохранить уникальные северные экосистемы, функционирующие в условиях экстремального климата, ценные ландшафты и места обитания редких животных.

Как сообщили в Минэкологии Якутии, национальный парк «Момский» федерального значения займет более двух миллионов гектара. Его создадут на базе ныне существующего природного парка «Момский» регионального значения.

Для справки: на территории будущего нацпарка находятся реликтовые чозениевые леса, крупное незамерзающее озеро Улахан-Кюель, озеро Дарпир, потухшие вулканы Балаган-Таас и Урага Тас, под которыми находится крупнейшая в мире наледь Улахан-Тарын (Большая наледь). Она по размерам и мощности уступает только пику Федченко на Памире. На территории обитают 25 видом млекопитающих, 143 видов птиц, в том числе внесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).