В Хакасии вчерашнюю школьницу отправили на 2,5 года в колонию за наркотики Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии вчерашнюю школьницу отправили в колонию общего режима на 2,5 года. Суд признал ее вину в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Можно сказать, что 18-летняя жительница Усть-Абаканского района легко отделалась, ведь срок мог оказаться намного больше.

Приобщилась к преступному бизнесу девушка в январе этого года. Через интернет получила от неизвестного ей дилера описание места, где находится тайник с синтетическими наркотиками. Она должна была этот тайник найти, затем, следуя инструкциям, разделить наркотик на дозы и разложить их новыми закладками на территории Абакана и Черногорска. А затем информировать о точках через интернет покупателям.

Первая часть плана прошла для нее успешно. Осужденная даже разложила несколько тайников в Черногорске. Но затем на нее вышли оперативники из Абакана и, говоря языком уголовного кодекса, пресекли преступную деятельность.