Житель Эвенкии убил двух женщин и вернулся посмотреть, как тушат устроенный им пожар Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Эвенкии убил двух женщин и вернулся посмотреть, как тушат устроенный им пожар. Эта жуткая история произошла в сентябре 2019 года в поселке Тура. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

56-летний осужденный временно квартировался у своей знакомой, которая жила в двухэтажном доме. В ночь с 17 на 18 сентября прошлого года к ним заглянула соседка и компания устроила застолье на троих. После выпитого спиртного между соседкой и мужчиной развязалась ссора. В результате он накинулся на нее, стал бить руками и ногами, всем, что попадало под руку. Хозяйка дома пыталась разнять – он убил и ее. Одной из жертв был 61 год, второй 65.

Чтобы скрыть следы преступления, преступник забросал тела горючими предметами и поджег, затем скрылся. Но пожар заметили соседи, вызвали спасателей. Мужчину удалось задержать в этот же день, когда он вернулся на место происшествия, чтобы понаблюдать за происходящим. Суд вынес ему приговор – 19 лет лишения свободы в колонии особого режима.