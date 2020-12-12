Красноярская авиакомпания «КрасАвиа» открывает два новых направления Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская авиакомпания «КрасАвиа» открывает два новых направления на Кузбасс – в Кемерово и Новокузнецк. Прямые перелеты начнутся в январе, но предварительная продажа билетов уже открылась. Особенно эта новость порадует любителей показаться на лыжах, ведь от Новокузнецка до популярного у красноярцев горнолыжного курорта Шерегеш по трассе всего 160 километров, так что почти два часа полета, плюс столько же на автобусе – и вот уже горы.

Кстати, помимо 20 килограммов багажа и 5 килограммов ручной клади пассажиры могут бесплатно провести с собой горнолыжное снаряжение. При этом цена билета фиксированная. И не дороже того, во сколько обойдется путешествие на поезде или автобусе. Для молодежи до 23 лет и вовсе предлагает специальный тариф со скидкой. Одним словом, хороший шаг для развития внутреннего туризма.

Улететь в Кемерово можно будет по субботам, начиная с 9 января. В Новокузнецк – два раза в неделю по понедельникам и пятницам, начиная с 4 января.

По словам гендиректора авиакомпании «КрасАвиа» Андрея Егорова, эти два маршрута стали возможны благодаря федеральному субсидированию и поддержке администрации Кемеровской области.