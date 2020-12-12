Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Житель Красноярска подменил заначку бабушки на билеты банка приколов

На 230 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Житель Красноярска подменил заначку бабушки на билеты банка приколов

Житель Красноярска подменил заначку бабушки на билеты банка приколов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска жестоко пошутил над своей родной бабушкой, лишив ее сбережений. И если бы ни случай, 85-летняя женщина наверняка до конца жизни верила, что он – порядочный человек. А помог разоблачить его случай. Женщина собралась в магазин за покупками. Видимо, до пенсии было еще далеко, поэтому она решила воспользоваться заначкой.

Однако когда она подошла к кассе рассчитаться за товар, продавец ей сообщила, что деньги ненастоящие, это «билет банка приколов». Обескураженная женщина вернулась домой и проверила остальные купюры – на всех было написано одно и то же. Тогда бабушка отправилась в полицию и написала заявление.

Выяснилось, что 34-летний внук знал, где она хранит деньги. Он их забрал, а чтобы бабушка не заметила пропажи, подложил на место разрисованные бумажки. Настоящие деньги потратил на личные нужды. Подозреваемый задержан, на него завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города. Дело уже передали в суд на рассмотрение.

Криминал