Житель Красноярска подменил заначку бабушки на билеты банка приколов Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска жестоко пошутил над своей родной бабушкой, лишив ее сбережений. И если бы ни случай, 85-летняя женщина наверняка до конца жизни верила, что он – порядочный человек. А помог разоблачить его случай. Женщина собралась в магазин за покупками. Видимо, до пенсии было еще далеко, поэтому она решила воспользоваться заначкой.

Однако когда она подошла к кассе рассчитаться за товар, продавец ей сообщила, что деньги ненастоящие, это «билет банка приколов». Обескураженная женщина вернулась домой и проверила остальные купюры – на всех было написано одно и то же. Тогда бабушка отправилась в полицию и написала заявление.

Выяснилось, что 34-летний внук знал, где она хранит деньги. Он их забрал, а чтобы бабушка не заметила пропажи, подложил на место разрисованные бумажки. Настоящие деньги потратил на личные нужды. Подозреваемый задержан, на него завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города. Дело уже передали в суд на рассмотрение.