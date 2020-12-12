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Спорт

Красноярцев приглашают стать волонтерами на Первенстве России по фигурному катанию

Оно запланировано на февраль 2021 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцев приглашают стать волонтерами на Первенстве России по фигурному катанию

Красноярцев приглашают стать волонтерами на Первенстве России по фигурному катанию

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в новом году запланировано несколько крупных соревнований. И одно из них – Первенство России по фигурному катанию среди юниоров. Пройдут они с 1 по 6 февраля, а местом проведения выбрана «Кристалл Арена». К слову, современный спортивный комплекс был построен к Универсиаде-2019.

И, по опыту всемирных студенческих игр, у такого зрелищного вида спорта, как фигурное катание, среди красноярцев много поклонников. Поэтому для тех, кто будет помогать в проведении события, предстоит много работы. Волонтёрский центр «Доброе дело» открывает набор волонтёров

- Волонтеры будут задействованы по 15 функциональным направлениям: организация спортивных соревнований, аккредитация, сервисы для СМИ, коммуникации, протокол, церемонии, медицинское обеспечение, допинг-контроль, ИКТ, услуги по организации зрителей, билетная программа, волонтёры, транспортировка, прибытия и отъезды, управление объектами, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Требования:

- возраст от 16 до 65 лет;

- возможность помогать все дни с 1 по 6 февраля;

- и главное – желание принять участие в крупном спортивном событии.

Регистрация на сайте: https://твой-город24.рф/news/events/.