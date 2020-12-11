В Красноярске открылась школа, где учат управлять собачьей упряжкой. Фото: "Роев ручей"

В Красноярске отрылся первый детский клуб обучения искусству каюра: ребята смогут здесь научиться управлять собачьей упряжкой. А проводят занятия по ездовому спорту специалисты парка флоры и фауны «Роев ручей». Авторский проект поддержан грантом Экспертного центра проектного офиса Развития Арктики.

Программа рассчитана на школьников от 12 до 18 лет. На декабрь набрали две пилотные группы по 10 человек. Количество ограничено, ведь каждому курсанту нужно уделить внимание индивидуально. В течение пяти месяцев дети будут осваивать азы ездового спорта и навыки общения с самоедскими собаками, сибирскими хаски и ездовыми метисами, а также получат первичные кинологические и ветеринарные знания.

Если опыт будет удачным, то уже на следующий год сотрудники парка откроют свободный набор для желающих. Они отметили, что проект уникален, подобных ему нет нигде за Уралом. Занятия проходят на базе самого популярного у посетителей парка отдела контактных животных.

Кстати, красноярский зоопарк является чемпионом по ездовому спорту на собачьих упряжках Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей.