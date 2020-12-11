В Красноярском крае вахтовик проспал свое поезд и украл телевизор Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае вахтовик проспал свое поезд и украл телевизор. Произошло это нетривиальное происшествие на станции Канск-Енисейский. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось узнать в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Начнем с того, что 31-летний житель Иркутской области возвращался с вахты, он работает на одном из месторождений в Красноярском крае. На станции купил билет домой и решил отдохнуть в комнате отдыха. Чтобы уж совсем расслабиться, приобрел алкоголь. Смотрел телевизор и уснул. А когда проснулся – поезд уже ушел.

Взгляд мужчины упал на работающий телевизор. Вынести его через дверь он не рискнул, наверняка бы остановили сотрудники заведения. Тогда он связал простыни со шторами, прикрепил к батарее, перекинул через подоконник. И так спустился вниз, а потом убежал.

Телевизор он сдал в ломбард, выручил 4 500 рублей, хотя стоит он в два раза больше. А на вырученные деньги приобрел новый билет на ближайший поезд. Но уехать не успел – его задержали. По статье «Кража» ему грозит до 2 лет лишения свободы.