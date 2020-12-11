У летевшего в Хакасию самолета сработал датчик разгерметизации салона. Фото: пресс-служба следкома на транспорте

У летевшего в Хакасию самолета сработал датчик разгерметизации салона. В настоящее время Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку данного инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск.

Известно, что воздушное судно Embraer 170 авиакомпании S7 вылетело из новосибирского аэропорта «Толмачево» накануне 10 декабря в 7 часов по местному времени. Во время полета сработал датчик разгерметизации воздушного судна. Уже в 8 часов 41 минуту местного времени самолет в штатном режиме приземлился в пункте своего назначения.

На его борту находились 5 членов экипажа, 44 пассажира, в том числе 2 детей. Пострадавших нет, самолет не поврежден. Тем не менее, следователи выехали на место происшествия, где проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.