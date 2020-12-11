В Красноярском крае вырос разрыв между количеством родившихся и умерших Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае вырос разрыв между количеством родившихся и умерших. С января по октябрь, то есть за 10 месяцев 2020 года, естественная убыль населения составила 6 663 человека, сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на данные Красноярскстата. То есть скончались за этот период 30 918 человек, а родились 24 255.

Кстати, среди родившихся 11 825 (48,8 %) – девочки. И 12 430 (51,2 %) – мальчики.

Для сравнения показатели за аналогичный период прошлого года, разрыв был меньше. Тогда родились 25 705 детей, а скончались 29 646 человек. То есть разница составляла 3 941. «По сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на 5,6%, смертность выросла на 4,3 %», – отмечают в Красноярскстате.

Нужно отнеси к негативным факторам, влияющим на общую статистику, и коронавирус. По последним данным от него в крае скончались уже более 1,3 тысячи человек. При этом молодые семьи предпочитают повременить с рождением детей до того времени, пока ситуация не нормализуется.