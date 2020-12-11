В Красноярском крае иномарка сбила на переходе 9-летнего ребенка. Стоп-кадр видео

В Железногорске иномарка сбила на переходе 9-летнего ребенка. ДТП произошло накануне, 10 декабря, около 16:40 на Ленинградском проспекте. Причем пешеходный переход, по которому мальчик пересекал проезжую часть, находился в тени, здесь не было освещения. Все произошедшее попало на видеорегистратор автомобилиста, ставшего очевидцем, который и предоставил запись в полицию.

- 32-летний водитель автомобиля «Субару Легаси» двигался по проспекту в направлении улицы Южная, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на ребенка, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В ДТП ребенок получил ушибы. Водитель в момент ДТП был трезв, - прокомментировали произошедшее в пресс-службе ГИБДД Железногорска.

Дорожные полицейские предупреждают в первую очередь родителей, что их обязанность – рассказать детям о том, как правильно пересекать проезжую часть. И, конечно, свое наказание понесет и водитель, который проигнорировал правила поведения на дороге.