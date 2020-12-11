Объявлены поиски пропавшей в Красноярске женщины с надписью на футболке «щас порву». Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

В Красноярске объявлены поиски Марины Анисимовой. Волонтеры отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск» подключились, распространяют ориентировку и просят откликнуться всех, у кого есть хоть какая-то информация о ней.

Женщине 46 лет, она живет на улице Энергетиков, 16. 8 декабря около 19 часов вечера она ушла из дома. И до сих пор ее местонахождение неизвестно. Приметы Марины: она не высокая, всего около 160 сантиметров. На вид ей 40 – 50 лет. Плотное телосложение, прямые волосы до плеч с мелированными прядями. Зеленые глаза.

Из особых примет, на которые нужно обратить внимание: у женщины отсутствуют передние четыре зуба. На левой брови есть шрам, около 1,5 см. И шрам на левой руке, около локтя, длиной 3 – 4 см. Походка немного в развалку, курит.

В момент исчезновения она была одела в короткий темно-синий пуховик с черно-синим капюшоном. Также на ней была заметная черная футболка с изображением котенка и надписью «щас порву». А также классические черные брюки. На ногах нубуковые черные зимние полуботинки со шнуровкой спереди и замком- молнией с внутренней стороны. С собой - телефон марки «HTC».

Всех. кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефонам:

- 8 (391) 266-94-18 – дежурная часть отдела полиции № 8

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).