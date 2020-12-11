Бизнес в Красноярском крае начал принимать оплату через приложение ВТБ Бизнес QR

С момента запуска мобильного приложения ВТБ Бизнес QR для среднего и малого бизнеса в сентябре, к нему подключились более 100 компаний в Красноярском крае. Оплату за товары и услуги предприниматели принимают с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП) с низкой комиссией, без карт и терминалов.

Сервис наиболее востребован у клиентов, занятых в сфере торговли строительными материалами, лекарствами и товарами медицинского назначения, автоаксессуарами и запасными частями, бытовой электроникой, а также у компаний, предоставляющих услуги в сфере туризма.

Для приема платежей по QR-коду предпринимателям необходимо иметь расчетный счет в банке ВТБ и установить на свой смартфон бесплатное приложение ВТБ Бизнес QR, никакого дополнительного оборудования не потребуется. Начать принимать платежи можно практически моментально – спустя несколько минут после регистрации в приложении.

Для ИП, которые являются самозанятыми, функционал сервиса дополнительно позволяет формировать и отправлять покупателю чек, вести учет доходов от безналичных и наличных операций, получать квитанции для уплаты налогов.

Для генерации QR-кода в приложении необходимо ввести сумму и назначение платежа. В чеке можно указать несколько позиций. Покупатель считывает код и производит оплату в мобильном приложении своего банка. Статус платежа сразу отображается в ВТБ Бизнес QR, а зачисление на расчетный счет происходит в течение 15 секунд.