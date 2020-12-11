«Там же ничего не останется» в красноярском парке вырубили березы. Фото: соцсети

Жители Красноярска вновь заметили вырубку взрослых деревьев, причем на сей раз речь идет не о центральных улицах города, а в парковой зоне. «В директ нам прислали фотографии, как в парке Юннатов вырубают берёзы. Так к лету парк превратится в чисто поле» - сообщает администратор паблика «ЖК «ОРБИТА», «ЖСК «БЕРЕГ». Красноярск».

Однако мнение подписчиков в комментариях разделилось. Одни недовольны и считают, что такими темпами в Студгородке скоро вовсе берез не останется. Другие считают, что на самом деле этой роще давно нужна рпеконструкция, ведь это были старые деревья, уже опасные, могли свалиться на голову.

Кстати, в самом Центре дополнительного образования «Юннаты» подтвердили, что деревья были аварийными и угрожали безопасности отдыхающих. Специалисты их осмотрели и приняли решение о сносе. Сейчас площадку расчищают, а на следующий год там в рамках благоустройства высадят новые крупномеры. В конкретные планы обещали просветить позднее.