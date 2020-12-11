Банк «Открытие» предложил сервис SwatchPAY! владельцам карт Visa

Сервис SwatchPAY! теперь доступен держателям карт Visa банка «Открытие». Сервис позволяет быстро и удобно оплачивать любые покупки в одно касание часами Swatch.

SwatchPAY! поддерживают 6 моделей из лимитированной коллекции часов Swatch, оснащенные модулями NFC. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить приложение SwatchPAY! на свой смартфон (доступно для устройств на iOS или Android) и привязать к часам карту Visa банка «Открытие» в магазинах Swatch, отсканировав ее через камеру смартфона или введя данные вручную.

Более подробная информация доступна на сайте банка https://www.open.ru/swatchpay.