В центре Красноярска за отсутствие масок за три недели составили протоколы на 351 человека. Фото: пресс-служба Центрального района

В Центральном районе Красноярска за нарушение масочного режима составили протоколы на 351 человека. Затем эти протоколы передали в суд, который и выносит решение о штрафах.

Начались рейдовые мероприятия в середине ноября. В составе каждой группы представитель полиции или Росгвардии, а также специалист от администрации района. За три недели они посетили более 3 400 мест. Помимо тех 351 горожан попали в список нарушителей и 7 организаций.

Проанализировав информацию, сделали определенные выводы: максимальное количество нарушений было зафиксировано с 19 по 25 ноября. Антирекорд был поставлен в пятницу 20 ноября – 39 человек. 19 ноября попались сразу четыре организации. Но к началу декабря количество нарушений уменьшилось в несколько раз.

По словам главы Центрального района Вадима Войцеховского рейды показывают свою эффективность, раз нарушителей становится все меньше. И, кстати, проверять будут до самого конца года, возможно, что даже и 31 декабря (он, кстати, в нашем крае остается рабочим).