Житель Красноярска через «ватсап» пытался завербовать девушку в ряды террористов Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска через мессенджер пытался завербовать девушку в ряды террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России и многих других стран. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственного источника.

Произошло это два месяца назад, в начале октября. 26-летний молодой человек, нигде не работающий и ранее не судимый, вел переписку со своей знакомой через WhatsApp. И подводил разговор к пропаганде насилия и всего того, чем занимаются террористы. Поддалась ли собеседница на его слова или нет, не уточняется. Только информация попала к правоохранителям. Спустя месяц, по результатам проведенной поверки, следком передал в полицию постановление о возбуждении на мужчину уголовного дела.

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