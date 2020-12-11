В Красноярске пьяный водитель устроил аварию из четырех автомобилей. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске пьяный водитель устроил массовую аварию, в которой которой повреждены 4 автомобиля. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГИБДД. Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила сегодня, 11 декабря, в 10:40 часов. На улице Калинина (в районе дома № 82) 36-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и столкнулся поначалу с «Тойотой», затем вылетел на встречную полосу и там врезался в иномарки «Хавел» и «Саньенг».

Информация по пострадавшим уточняется, но очевидцы сообщили, что на месте была машина «Скорой помощи» и реанимации.

Что касается виновника аварии, он был пьян. Алкотест показал наличие алкоголя в крови 0,66 промилле. Причем попался он повторно. Теперь ему грозит уголовное дело.

В ГИБДД напоминают, что существует телефон «синей линии», по которому жители Красноярска могут позвонить и сообщить о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии: 263-10-19. В 2020 году сюда поступило более 500 звонков, благодаря которым дорожным полицейским удалось предотвратить последствия пьяной езды.