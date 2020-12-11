В Красноярске ночью пожарные спасли 10 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске минувшей ночью пожарные спасли 10 человек. Пожар произошел в Покровке, в пятиэтажном доме на улице Водяникова, 2 «б». Сигнал на пульт дежурного поступил в 01:43 ночи. Звонивший сообщил: горит квартира на втором этаже, много дыма.

На место выехали два отделения. Первое занялось эвакуацией жильцов из квартир, которые оказались в непосредственной близости к очагу возгорания. Так, по лестнице на улицу вывели 9 человек. А второй наряд приступил тушению огня в самой квартире. Там обнаружили женщину. Она надышалась дымом, была без сознания, но жива – а это главное. Ее вынесли из квартиры, оказали первую помощь до приезда машины «Скорой помощи», сообщает ИА «Запад24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Кстати, предварительной причиной пожара дознаватели называют неосторожное обращение с огнем. Однако очевидцы говорят и о коротком замыкании проводки.