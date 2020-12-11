В Железногорске мужчина украл украшения у сожительницы на 120 тысяч рублей. Фото: пресс-служба полиции

В Железногорске мужчина обворовывал любимую женщину. Точнее, бывшую любимую женщину. Какое-то время они жили вместе, потом расстались. А спустя пару месяцев она обнаружила, что из ее шкатулки пропали все ювелирные изделия, а их было немало – 46-летняя потерпевшая оценила ущерб в 120 тысяч рублей. Написала заявление в полицию, там завели уголовное дело по статье «Кража».

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, установить личность подозреваемого не составило большого труда. Непонятно, на что рассчитывал 29-летний бывший сожитель потерпевшей, когда сдавал кольца, серьги, цепочки в ломбард. Ранее он уже имел проблемы с законом, за что был судим. И тут снова пошел на преступление.

В ходе следствия сотрудники полиции нашли украшения в ломбардах, вернули законной владелице. А подозреваемый признал свою вину, находится под подпиской о невыезде и ждет суда.