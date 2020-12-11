В Красноярском крае многодетным матерям подняли выплату до 100 тысяч рублей. Фото: пресс-служба правительства края

В Красноярском крае многодетным матерям подняли размер единовременной выплаты. Сумма поднимется с 15 743 до 100 000 рублей. Речь идет о женщинах, которые награждены почетным знаком Красноярского края «Материнская слава». Этот знак вручается женщинам, родившим (усыновившим) семь и более детей, прожившим на территории региона не менее 10 лет. Награждаемые должны вести здоровый образ жизни, заботиться о своих детях, достойно и всесторонне развивать их, а также быть примером для окружающих.

Как рассказала Ирина Пастухова, министр социальной политики края, инициатива повышения размера выплаты принадлежит губернатору Александру Уссу. В октябре этого года на встрече с семьей Моисеенко, победителями Всероссийского конкурса «Семья года», он предложил депутатам рассмотреть возможность об увеличении данного денежного поощрения.

Депутаты заксобрания приняли закон, он вступит в силу через 10 дней со дня его опубликования и будет действовать для женщин, награжденных почетным знаком, в том числе и в текущем году.