«Платинум Арена Красноярск» стала лучшим спортивным объектом России Фото: Мария ЛЕНЦ

Отличная новость: Красноярск получил еще одно спортивное «золото». Речь идет о Национальной спортивной премии уходящего 2020 года. 9 декабря в Москве состоялось торжественное награждение 18 лауреатов в 11 номинациях. Свою заслуженную награду в номинации «Лучший спортивный объект России» получила «Платинум Арена». В борьбе за победу наш комплекс опередил московскую «ВТБ-Арену – Центральный стадион «Динамо» и ледовую арену «Авто» из Екатеринбурга.

«Платинум Арену» возвели в рамках подготовки к Универсиде-2019. Здесь проходили церемонии открытия и закрытия Всемирных студенческих игр, а также соревнования по фигурному катанию.

Добавим, что Красноярск в этом году в номинации «Лучшая организация адаптивного спорта» победил и краевой центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, он обошел представителей Свердловской и Нижегородской областей. Директор центра Надежда Банникова призналась:

- Эта награда – труд наших спортсменов, тренеров, специалистов и руководителей, награда нашей красноярской команды.