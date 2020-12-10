В Туве полицейские пострадали от огня, но спасли поджигателя

В Туве полицейские спасли поджигателя и сами пострадали. Фото: пресс-служба полиции Тувы

В Туве полицейские спасали поджигателя и при этом сами пострадали. Произошло это 8 декабря, около 21 часа, в поселке Арыскан Улуг-Хемского района. В республиканской полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что возмутитель спокойствия – 42-летный местный житель. Был сильно пьян, не давал покоя своей семье, в конце концов у жены сдали нервы – опасаясь расправы, она подхватила двух маленьких детей и убежала из дома. Заодно позвонила в дежурную часть полиции.

Когда наряд приехал на вызов, захватив с собой и замглавы села, через окно увидели дебошира – тот стоял на кухне со спичками в руках. А у ног была 5-литровая канистра бензин. Как оказалось, его он уже разлил по кухне. Увидел полицию и бросил зажженную спичку. Все вокруг моментально загорелось.

- Не раздумывая, майор полиции Баир Опай бросился в горящую комнату, пламя перекинулось и на него. Несмотря на полученные ожоги, он успел вытащить мужчину из огня. В этот момент к нему на помощь подоспел сержант полиции Кежиктиг Донгак. Вместе им удалось вынести пострадавшего на улицу, - рассказали в полиции.

Затем вернулись в дом, чтобы проверить, не осталось ли там кого-нибудь. На помощь прибежали соседи, а вскоре подъехали и пожарные. Выяснилось, что поджигатель состоит на учете у нарколога, так что это не первые его «подвиги»