Убийство в Красноярском крае: в гараже нашли тело 53-летнего мужчины Фото: Мария ЛЕНЦ

Жестокое убийство произошло накануне в Красноярском крае. В гараже одного из магазинов в поселке Балахта было обнаружено тело 53-летнего мужчины. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Возбуждено уголовное дело.

Вот что предварительно известно на этот час. В ночь с 8 на 9 декабря в гараж пришел 22-летний молодой человек, он был в нетрезвом состоянии. К нему навстречу вышел сторож. Судя по всему, он попытался прогнать непрошенного гостя, между ними произошла перепалка. Младший схватил кочергу, потом деревянную киянку, карданный вал – и забил старшего насмерть. Тот скончался на месте от множественных ударов по голове.

Подозреваемый задержан. в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.