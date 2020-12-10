Поругались и не виделись много лет: в Минусинске полицейский помог сыну разыскать мать

Василий Черкашин помог близким людям встретиться Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Оперативник уголовного розыска в Минусинске помог сыну разыскать свою мать. Мужчина много лет ничего не знал о ней, пытался выяснить все сам, но безуспешно. Тогда обратился в дежурную часть.

- Поругались мы крепко с матерью, - поделился он. – Ушел, хлопнул дверью и ничего знать о ней не хотел. Уже столько лет прошло! Скучаю сильно. Помогите найти маму. Даже не знаю, где она сейчас может находиться.

Месяц потребовался опытному сыщику, лейтенанту полиции Василию Черкашину, чтобы узнать, где сейчас проживает женщина. Сообщил координаты сыну. Тот в ответ написал благодарственное письмо.

«Выражаю искреннюю признательность и благодарность, в частности оперуполномоченному Василию Черкашину, который помог установить местонахождение моей матери в кратчайшие сроки. Эта информация для меня очень важна. Дай Вам Бог здоровья. Благодарю Вас от всей души», - написал Евгений Владимирович в своем письме, адресованном начальнику МО МВД России «Минусинский».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Когда снилась, просила прощения»: дочь через 30 лет нашла родную маму

Последнее, что помнит о маме маленькая Лиза*, блестящие пуговицы на ее пальто. Они сверкнули в свете фонаря, когда женщина наклонилась к двум дочкам трех и четырех с половиной лет: «Ждите тут, у магазина, я скоро». Больше девочка ее не видела – только на фото через 30 лет (подробнее).