ПСБ проведет 11-12 декабря онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал»

11 и 12 декабря ПСБ проведет онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал», который позволит получить современную и достоверную информацию об управлении личными финансами.

Программа включает в себя четыре трека, различные по глубине знаний в сфере финансов: профессиональный трек, трек для начинающих, трек для продвинутых и трек для подростков. Каждый участник найдет подходящий для себя уровень и формат для погружения в тему. Слушателей ждет практико-ориентированный контент: инструменты, примеры и задания экспертов.

В первый день - 11 декабря – в рамках профессионального трека состоится пленарная сессия «МСБ в 2021: пути восстановления и возврата к росту». Также будет проведен ряд мастер-классов, посвященных цифровым сервисам для бизнеса, финансовой грамотности для новых предпринимателей.

На сессии «Самозанятые: преимущества и перспективы» обсудят аспекты работы в этом статусе: какие преимущества дает официальная регистрация в качестве самозанятого, в чем отличие самозанятого от индивидуального предпринимателя, как зарегистрироваться и начать вести свое дело, на какие льготы можно рассчитывать и т.д.

На треке для начинающих 12 декабря участники узнают, как управлять семейным финансовым бюджетом, как грамотно планировать пенсию, где безопасно хранить деньги, как уберечь себя от мошенников. Трек для продолжающих научит, как грамотно инвестировать и какие инструменты использовать, как решить жилищный вопрос, как выгодно использовать кредиты и господдержку. Подросткам на соответствующем треке расскажут, как грамотно ставить цели и планировать свое финансовое будущее, как самому заработать на карманные расходы и какая профессия будет финансово востребована.

Участие в онлайн-форуме бесплатное, обязательна регистрация на сайте prostokapital.ru.

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