В Красноярском крае 31 декабря останется рабочим днем

31 декабря останется рабочим днем Фото: Мария ЛЕНЦ

После того, как Госдума в конце ноября отклонила законопроект о ежегодном переносе одного из выходных дней на 31 декабря, регионам предстояло самостоятельно решить, работать или отдыхать в этот день. У региональных властей была возможность сделать предновогодний день нерабочим днем за счет другого выходного. Этот рабочий день можно было перенести на последнюю субботу года - 26 декабря.

В Красноярском крае решили не идти на такие меры. 31 декабря останется рабочим днем.

- Это связано с рядом причин, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе правительства края. - В первую очередь, в случае объявления 31 декабря нерабочим днем это коснется далеко не всех граждан. Для коммерческого сектора и муниципальных организаций это решение будет носить лишь рекомендательный характер. Последнее слово останется за работодателями.

Упомянули также бизнес, для которого этот год был особенно сложным в связи с пандемией коронавируса. Решили дать ему возможность полноценно работать накануне новогодних праздников - это благоприятно скажется и на выручке, и на заработной плате сотрудников.

В правительстве добавили, что согласно Трудовому кодексу РФ, 31 декабря станет сокращенным рабочим днем, поскольку «предшествует официальному празднику».