В администрации Красноярска проходят обыски

В красноярской мэрии проходят обыски Фото: Мария ЛЕНЦ

10 декабря силовики нагрянули с обысками в администрацию Красноярска. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции работают в департаменте муниципального имущества и земельных отношений, в департаменте градостроительства и в управлении архитектуры.

Но официально эту информацию никто не комментирует. По словам депутата ЗС Красноярского края Елены Пензиной, обыски связаны с незаконным рынком «Восточный». И вот что она написала в своем в Telegram:

«Рынок все эти годы функционировал на муниципальной территории незаконно. В бюджет поступали сущие копейки (726 рублей в месяц), в то время как сам Алексеев набивали карманы миллионами. И мы (я и мои читатели) понимаем, что все эти годы не просто так предприятие распоряжалось огромной территорией, собирая с нее баснословные барыши, не платя в полном объеме налоги, обирая торговцев и государство и при этом ничего и никого не боясь.

Вот что пишет о происходящем депутат Елена Пензина Фото: Telegram

Пензина предполагает, что после обысков в мэрии полицейские могут возбудить сразу несколько уголовных дел в связи с мошенничеством, халатностью и превышением полномочий.