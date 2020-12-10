Более 220 тысяч товаров почтальоны доставили жителям Красноярского края на дом

В Красноярском крае клиенты Почты России могут заказать доставку продуктов и популярных товаров из ассортимента почтовых отделений на дом. С начала 2020 года жители края заказали у почтальонов своих отделений связи более 220 тысяч единиц продуктовых товаров. Индивидуальный заказ почтальоны доставляют на дом бесплатно.

Так, жители региона в текущем году приобрели у почтальонов свыше 13 тыс. бутылок подсолнечного масла, 9 тыс. банок тушеной говядины, 8 тыс. банок кильки в томатном соусе, 2 тыс. упаковок кофе, 6 тыс. плиток шоколада. Также клиенты активно заказывают бытовую химию.

Услуга доставки на дом доступна на всей территории Красноярского края. Чтобы ей воспользоваться, достаточно обратиться к своему почтальону и сообщить ему перечень необходимых товаров. Индивидуальный заказ доставят при очередном визите почтальона.

«Доставочный сервис, в первую очередь, рассчитан на пенсионеров, маломобильных граждан, людей с инвалидностью, а также для жителей отдаленных населенных пунктов, – говорит заместитель директора УФПС Красноярского края Елена Малышева. – К доставке доступны социально значимые товары из ассортимента Почты России: сахар, крупы, макароны, консервированные продукты, бытовая химия и другие. Кроме того, на ряд товаров первой необходимости мы периодически делаем хорошие скидки».

Почтовики Красноярского края напоминают, что у компании есть мобильное приложение и многие услуги жители региона могут получить дистанционно, без необходимости посещения почтового отделения.