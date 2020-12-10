Красноярцы почувствовали отголоски землетрясения, которое произошло в Бурятии

Красноярцы почувствовали землетрясение, которое произошло в Бурятии Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром 10 декабря в Бурятии произошло землетрясение, отголоски которого докатились до Иркутской области. Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» сейсмической активности в Красноярском крае не зафиксировал. Хотя некоторые жители почувствовали колебания и тряску. Красноярка Наталья*, которая живет в микрорайоне «Северный», рассказала нашим коллегам из «1-Line», что «Красноярск тоже задело»:

«В 4:50 утра были толчки, всей семьей почувствовали. Нигде не пишут, не говорят о Красноярске, но у нас тоже было небольшое землетрясение».

Единая геофизическая служба РАН

Известно, что в эпицентре интенсивность подземных толчков доходила почти до 8 баллов. В Иркутской области, жители которой почувствовали колебания около пяти утра, до - до 5-6 баллов. Несмотря на то, что в региональном МЧС об отсутствии разрушений и пострадавших, в администрации решили перестраховаться. Был введен режим повышенной готовности.

- Надо отметить, что характер землетрясения был иной - предположительно, колебания ощущались не вертикальные, а горизонтальные, - прокомментировал «КП»-Иркутск главный научный сотрудник Института земной коры СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Валерий Ружич. - Это довольно редкое явление для нашей местности, когда подвижка земной коры в очаге землетрясения происходит в горизонтальном направлении. Поэтому, как многие, наверное, заметили, при тряске в этот раз предметы не подскакивали, а расшатывались. Так, например, незакрепленные предметы могли скатиться с полок и упасть на пол.

Добавим, что для Иркутской области это уже второе крупное землетрясение за последние три месяца. Предыдущее фиксировалось 22 сентября.

*- имя изменено.

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Стоит ли ждать повторных толчков и выбегать из дома, эксперт успокоил - отголосков бояться не стоит. Какие еще известны подробности землетрясения 10 декабря 2020 года в Иркутске?

- Обычно при землетрясении ощущается только две волны. Первая, продольная, приходит быстрее, а вторая, более мощная, с глубины, - позже. Сейчас разница между ними была буквально в 5-8 секунд. Исходя из этого можно сказать, на каком примерно расстоянии от нас эпицентр, - поясняет Валерий Ружич. - Мы недавно отмечали точки на Байкале, где вот уже несколько месяцев не было землетрясений, и ожидали, что скоро тряхнет. Так и произошло (подробнее).