В Красноярске из-за мороза на линию вышло 96 процентов общественного транспорта

Не весь транспорт вышел на линию Фото: Мария ЛЕНЦ

После первой морозной ночи многие красноярцы утром отметили, что ждать общественного транспорта на остановках им пришлось гораздо дольше обычного. По информации департамента транспорта, на улицы города были выведены 833 единицы. На автобусных маршрутах под номерами 5, 11, 51, 53, 80, 95 были сходы с линий, но незначительные - от 1 до 2 автобусов. А вот троллейбусы и трамваи работают в стопроцентном объеме. Перевозчики маршрутов под номерами 32, 65 и 94 не выпустили по 3 машины. Всего на маршруты вышло 96 процентов подвижного состава.

- Есть определенные нюансы при работе транспортных средств в морозы, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск заместитель руководителя департамента транспорта Виталий Чеусов. - При первых заморозках возможны сходы автобусов с линии по причине технической неисправности. Чаще всего это вызвано скоплением конденсата в пневмосистемах и, как следствие, замерзанием дверных и тормозных систем.

Как избежать таких проблем? Виталий Чеусов добавил, что перевозчики обязаны качественно готовить свой подвижной состав заранее, чтобы минимизировать такие сходы. Если же будут замечены такие моменты, то на нарушителей-перевозчиков составят административные материалы за нарушение расписания движения. Им предстоит выплатить от 3 до 30 тысяч рублей в зависимости от форм собственности.

Отметим, что если хоть одна печка выходит из строя, то транспортное средство снимают с рейса и производят необходимую замену. Специалисты центральной диспетчерской службы корректируют интервалы движения общественного транспорта за счет сокращения межрейсовых перерывов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Красноярские маршрутки готовы к зиме на 90 процентов

Красноярские маршрутки готовы к зиме на 90 процентов. Такую информацию озвучили в департаменте транспорта города. Подвижной состав проверяют по всем параметрам, чтобы он мог безотказно работать при низких температурах, а поездки горожан были комфортными и безопасными. Для этого во всех автобусах проводится диагностика тормозной и пневмосистемы, рулевого управления, ходовой части, системы охлаждения двигателя. При необходимости ремонтируются сидения, окна, двери, поручни (подробнее).