Банк УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Страхование» запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ два быстрополиса СК «УРАЛСИБ Страхование» – «Благополучная семья» и «Крепкое здоровье».

Акция действует два дня – 10 и 11 декабря 2020 года. Скидка на каждый полис 30%. Стоимость каждого полиса составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей).

Быстрополис «Благополучная семья» – это готовое страховое решение для защиты семьи. Полис предусматривает получение выплаты в результате несчастного случая. В рамках страховой программы можно застраховать сразу всю семью (ближайшие родственники, супруги, дети). Страховая защита действует по всему миру в режиме 24/7. Полис включает 14 видов спорта на любительском уровне, а также подходит для занятий в школе и секциях. Срок страхования – 1 год. Лимит страховой защиты – до 900 тысяч рублей.

Страховая программа «Крепкое здоровье» покроет расходы клиента на медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях – в случае острого внезапного заболевания, обострения хронического заболевания, отравления, травмы, ожога или обморожения. Также полис включает в себя первичную медико-санитарную помощь в неотложной форме, круглосуточные консультации врачей, письменную консультацию «Второе медицинское мнение» и стоматологию. Срок действия полиса 1 год. Лимит страховой защиты - 500 тысяч рублей.

Для приобретения полиса обращайтесь в любое отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 10 и 11 декабря 2020 года.

Страховая программа предлагается партнером Банка – ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ». Лицензии БАНКА РОССИИ СИ № 0667 от 22.01.2018 г., СЛ № 0667 от 22.01.2018 г., ПС № 0667 от 15.02.2018 г. . Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 корп.1. С информацией о деятельности страховщика можно ознакомиться на сайте страховщика www.uralsibins.ru. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними.