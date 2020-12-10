В Хакасии разыскивается водитель, который сбил на «зебре» 11-летнюю школьницу и скрылся

Водитель, сбивший девочку, скрылся Фото: МВД Хакасии

9 декабря около 07:25 в хакасском селе Белый Яр под колеса иномарки попала 11-летняя девочка. Все случилось в районе дома № 235 на улице Ленина.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, пятиклассница вместе с бабушкой переходила дорогу по пешеходному переходу. Но водитель проезжающего мимо автомобиля даже не снизил скорость и на полном ходу врезался в пешеходов, а после скрылся с места ДТП. Пострадавшую школьницу доставили в больницу, врачи диагностировали у нее перлом ноги.

Виновника случившегося сейчас ищут. В пресс-службе МВД Хакасии рассказали, что водитель, предположительно, был за рулем серого автомобиля «Toyota FunCargo».

Всех, кто знает о его местонахождении или обладает информацией о данном происшествии, просьба позвонить в дежурную часть ОМВД России по Алтайскому району по телефонам: 8 (39041) 2-14-46, 8 (39041) 2-15-17.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С начала недели в Красноярске в ДТП из-за своей невнимательности пострадали трое детей-пешеходов. Все они нарушили правила безопасного перехода проезжей части.

7 декабря на Говорова 11-летний школьник переходил дорогу на «красный» и попал под колеса иномарки. Врачи диагностировали у ребенка переломы и ушибы.

8 декабря на Рейдовой третьеклассник переходил дорогу в неположенном месте и его сбила «Лада». Мальчик госпитализирован.

Инспекторы советуют родителям поговорить с детьми о ПДД Фото: ГИБДД Красноярского края

9 декабря на Тотмина две девочки переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. Одну из них сбил автомобиль «ГАЗ», школьницу доставили в больницу с различными травмами.

- Настоятельно рекомендуем напомнить детям правила безопасного перехода дороги, а также рассказать, к каким последствиям могут привести нарушения этих правил, - советуют в ГИБДД. - Водителям же следует быть предельно внимательными и снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам. Увидев на тротуаре ребенка, следует быть готовым к его непредсказуемым действиям.