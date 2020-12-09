Под Красноярском строительная компания вывезла грунт и нанесла ущерб природе в 10 миллионов рублей

Фото: epp.genproc.gov.ru

Красноярская природоохранная прокуратура сообщила о о том, что ООО УСК «Сибиряк», вела добычу грунта на территории поселка Солонцы незаконно.

Вывезенный грунт компания использовала при строительстве дорожно-транспортной развязки «Переезд через Северное шоссе в жилом районе «Солонцы-2» в Центральном районе Красноярска», а также на иных строительных площадках.

Объем добытого суглинка – почти 50 тысяч кубометров, площадь выемки - 1,9 га. Вред, причиненный окружающей среде, специалисты оценили в сумму более 10 млн рублей.

Добыча в таких масштабах должна вестись по лицензии, но ее компания не оформила.

Кроме того, ООО УСК «Сибиряк» во время незаконной добычи допустил самовольное занятие участков, принадлежащих другим собственникам.

В отношении юридического лица возбуждено два дела об административных правонарушениях (самовольное занятие земельного участка, пользование недрами без лицензии). Кроме того, в суд направлено заявление о приостановке работ и взыскании ущерба.