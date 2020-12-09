В Красноярске пройдет «День любителей хоккея»

Хоккей - один из самых любимых и популярных видов спорта в России и в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году впервые праздник продлится два дня, матчи пройдут в разных районах города без участия зрителей с соблюдением всех мер по профилактике коронавирусной инфекции.

19 декабря на дворовых площадках состоятся соревнования по хоккею с шайбой, а 20 декабря – по хоккею с мячом. 20 декабря пройдет открытие СКА «Рассвет» (ул. Высотная, 2л стр.1), где с 10.00 стартуют соревнования по хоккею в валенках и эксклюзивному «Богатырскому хоккею» с клюшками нестандартных размеров.

Принять участие в хоккее в валенках могут все желающие от 18 лет и старше – для этого необходимо собрать команду из 8 человек. Прием заявок продлен до 16 декабря включительно, заявки принимаются на электронную почту: csk-9.muravev@inbox.ru.

По вопросам участия можно обращаться по телефону: 223-04-55 (отдел спортивно-массовой работы МАУ «ЦСК»).

Напомним, в нашей стране День любителей хоккея отмечают уже 13 лет. Каждый год поклонники этого зрелищного вида спорта, а также профессионалы выходят на красноярские ледовые площадки, чтобы проверить свои силы и показать мастерство.