Красноярским малышам раскроют секрет храбрости

Сцена из спектакля. Фото: музыкальный театр.

В минувшие выходные Музыкальный театр представил премьеру для юных зрителей – музыкальную сказку «Секрет храбрости».

На поляне живут белочка, лягушка, волк, крот, сорока и, конечно же, заяц, который старается разгадать секрет храбрости, потому что только так можно подружиться с другими лесными жителями.

Каждый герой спектакля наделен человеческими чертами. Одни танцуют под зажигательные латиноамериканские мотивы, другие демонстрируют приемы боевых искусств и играют в прятки и жмурки.

Музыка и яркие оригинальные костюмы помогают погрузиться в добрую и веселую историю, которая легко повествует о том, как важно поверить в себя, и что ради дорогого друга даже трусливый заяц может стать бесстрашным защитником.

В следующий раз о том, как стать смелым, в Музыкальном театре расскажут 8, 10 и 31 января. Билеты уже в продаже в кассе и на сайте театра. Справки по телефону: 221-52-42.