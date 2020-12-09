В Красноярск поступила тысяча доз вакцины от COVID-19

До конца года край получит три тысячи доз вакцины. Первая тысяча уже поступила. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вся вакцина изначально поступила на склад "Губернских аптек", потому что только там есть необходимые условия: морозильные камеры с оптимальным температурным режимом для хранения лекарства. Вакцина должна находиться в холодильнике при температуре –18°С и ниже. И эта температура должна быть постоянной, поэтому все машины, в которых перевозят вакцину, также оснащены специальным оборудованием.

Все поступившую вакцину распределили между больницами Красноярска и региона. В медицинских учреждениях, где будут прививать, установили специальное холодильное оборудование для хранения ампул.

Вакцину получат 11 медицинских учреждений региона. Первые поставки в районы уже начались.

Первыми прививку от COVID-19 получат врачи и медсестры. До конца года в край должно быть поставлено еще свыше двух тысяч доз вакцины.

Но это еще не массовая вакцинация. Население планируется прививать в первом квартале 2021 года.

Напомним, первая партия вакцины от коронавирусной инфекции была доставлена в Красноярский край в октябре этого года, всего для 42 человек. Жалоб после первых прививок нет.