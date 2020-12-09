«Бил кроссовкой и заставлял мыть полы». В Красноярске учителя физкультуры обвиняют в издевательстве над школьниками

Кто прав в конфликте учителя и учеников будут разбираться полицейские и следователи. Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярской школе №13 учитель физкультуры издевался над третьеклассниками. Об этом сообщает «ТВК Красноярск», куда обратились родители школьников.

По словам родителей, мужчина заставлял детей мыть полы, запирал их в раздевалке, иногда даже бил. Вот только один пример: заставил трех школьников лечь на пол, а после побил каждого кроссовкой, - это в качестве наказания за плохое поведение. Примечательно, что сам физрук не отрицает своих действий и объясняет, что делал это исключительно в воспитательных целях.

Первая реакция уже последовала: учителя уволили в тот же день.

«Он замещал другого учителя. Но больше не будет вести уроки и секции в центре дополнительного образования при школе. Случай вопиющий, мы же понимаем», – рассказал директор школы Олег Елин.

Сообщение в СМИ стало сигналом для правоохранительных органов. О предстоящей проверки уже сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю: инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают педагогов, родителей и детей.

Свою проверку проведет и ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.