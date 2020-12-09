В красноярских троллейбусах устанавливают ультрафиолетовые облучатели местного производства

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Первые бактерицидные ультрафиолетовые облучатели местного производства уже установили.

«Всего планируем оборудовать 14 троллейбусов. Также ждем поставку еще 14 рециркуляторов из научно-исследовательского института Саранска, чтобы сравнить в использовании и выбрать лучшего изготовителя», - рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Красноярска Виталий Чеусов.

Приборы работают так: забирает воздух с помощью вентиляторов и прогоняет его через камеру с ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. Таким образом воздух обеззараживается.

Установка рециркуляторов на электротранспорт несложная – приборы питаются от бортовой сети с напряжением 24 В.

Напомним, что с начала марта 2020 года в общественном транспорте действуют меры профилактики коронавируса. Однако для их соблюдения нужно приложить немало усилий, а в самих автобусах и троллейбусах происходит немало конфликтов вплоть до рукоприкладства. Возможно, именно ультрафиолетовые облучатели решат проблему безопасности пассажиров и сотрудников.