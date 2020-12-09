Ели в Овсянке. Стало известно, почему на родине Виктора Астафьева спилили вековые деревья

Ели стали опасными для электроснабжения поселка и для его жителей. Фото: divnogorsk-adm.ru

Вековые ели на улице Набережная в селе Овсянка возле библиотеки писателя Виктора Астафьева – украшение села, и когда их начали спиливать, местные жители возмутились. Хотя им показали официальное разрешение на спил пяти деревьев, люди сняли процесс на фото и видео, написали в социальных сетях: « Старожилы и жители поселка просто в шоке от происходящего... Народ Молодежного, Слизнево и Овсянки стоит против, но никто их не слушает».

После этого администрация Дивногорска объяснила, что на эти деревья обратили внимание еще осенью. Специалисты предприятия «Электрические сети» установили, что деревья находятся в охранной зоне воздушных линий электропередачи и сейчас они выросли настолько, что при сильном ветре могут упасть на провода или опоры.

В Дивногорском техникуме лесных технологий специалисты пояснили, что «все ели достигли возраста спелости, начали терять свою устойчивость и подвергаться негативным факторам со стороны насекомых-вредителей и инфекционных болезней».

Вместо спиленных елей планируют высадить невысокие деревья, которые не будут мешать ЛЭП и станут новым украшением Овсянки. Например, рябину или калину.

Пока что спилили одну ель, самую высокую, за остальными будут наблюдать.

Также местные жители предположили, что спиленную в Овсянке ель установят в Дивногорске в качестве новогодней елки. Но в администрации города ответили, что это не так, дерево будет утилизировано.