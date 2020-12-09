В Красноярске раскрыли убийство криминального авторитета, совершенное 23 года назад

Вину не признал, но доказательств и без этого достаточно. Фото: Мария ЛЕНЦ

Это преступление было совершено 23 года назад, в июне 1997 года. Трое мужчин на территории автостоянки, расположенной напротив одного из жилых домов по улице Парашютная, несколько раз выстрелили из пистолета в 41-летнего жителя города Красноярска Анатолия Артюшкова. Он скончался в больнице от полученных травм.

Тогда преступникам удалось скрыться. Двоих задержали в 2013 году и осудили.

Вячеславу Исминдирову удалось выехать за пределы Российской Федерации, в связи с чем он был объявлен в международный розыск,

В январе 2018 года его нашли на территории Республики Польша, задержали. По запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации, который был удовлетворен в мае 2020 года, он был экстрадирован на территорию Российской Федерации в июне 2020 года. Решение о выдаче обвиняемого сначала принималось в судебных инстанциях Республики Польша, затем было передано в аппарат министра юстиции.

В ходе следствия Исминдиров не признал свою вину, его вина доказана на основании собранных по уголовному делу доказательств.

Обвиняемому сейчас 54 года, его будут судить за убийство.