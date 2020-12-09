В Красноярском крае начаты поиски женщины и подростка, обе пропали в Канске в один день

Фото:vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

17-летняя Надежда Тихомирова 7 декабря не вернулась домой с занятий из Канского техникума отраслевых технологий и сельского хозяйства (г.Канск, ул. 40 лет Октября, д.68).

ПРИМЕТЫ: на вид 17 лет, рост 157см., среднего телосложения, волосы темно-русые длиной до поясницы, глаза карие.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: сутулится.

БЫЛА ОДЕТА: куртка ярко-мятного цвета, синяя вязаная шапка, снуд черный, темно-синие спортивные штаны с красными лампасами, белые кроссовки.

С СОБОЙ: черно-красный рюкзак, телефон.

30-летняя Валентина Лицингер пропала тоже 7 декабря. Она ушла из дома по адресу: г.Канск, ул.Совхозная 16. Причем, из-за травмы поясницы она передвигается на «ходунках».

Возможно, направляется в Красноярск или в с.Дзержинское (Дзержинский район, Красноярский край).

ПРИМЕТЫ: на вид 30 лет, худощавого телосложения, рост 165см ., волосы русые.

БЫЛА ОДЕТА: темный пуховик, синие брюки, черные войлочные ботинки.

Всех, кто что-нибудь видел или знает о пропавших, просят позвонить по телефонам:

8(39161) 2-36-96 ПОЛИЦИЯ Г.КАНСК

8-950-99-66-066 ВОЛОНТЕРЫ (КРУГЛОСУТОЧНО).