В Красноярском крае начаты поиски женщины и подростка, обе пропали в Канске в один день

Фото:vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk
17-летняя Надежда Тихомирова 7 декабря не вернулась домой с занятий из Канского техникума отраслевых технологий и сельского хозяйства (г.Канск, ул. 40 лет Октября, д.68).
ПРИМЕТЫ: на вид 17 лет, рост 157см., среднего телосложения, волосы темно-русые длиной до поясницы, глаза карие.
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: сутулится.
БЫЛА ОДЕТА: куртка ярко-мятного цвета, синяя вязаная шапка, снуд черный, темно-синие спортивные штаны с красными лампасами, белые кроссовки.
С СОБОЙ: черно-красный рюкзак, телефон.
30-летняя Валентина Лицингер пропала тоже 7 декабря. Она ушла из дома по адресу: г.Канск, ул.Совхозная 16. Причем, из-за травмы поясницы она передвигается на «ходунках».
Возможно, направляется в Красноярск или в с.Дзержинское (Дзержинский район, Красноярский край).
ПРИМЕТЫ: на вид 30 лет, худощавого телосложения, рост 165см ., волосы русые.
БЫЛА ОДЕТА: темный пуховик, синие брюки, черные войлочные ботинки.
Всех, кто что-нибудь видел или знает о пропавших, просят позвонить по телефонам:
8(39161) 2-36-96 ПОЛИЦИЯ Г.КАНСК
8-950-99-66-066 ВОЛОНТЕРЫ (КРУГЛОСУТОЧНО).